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时事要闻 | 2012年 4月 17日 星期二 16:06 BJT

巴布亚新几内亚附近发生7.0级地震

路透4月17日电---据美国地质调查局(USGS)报告,周二巴布亚新几内亚北部附近海域发生7.0级地震.

此次地震震源深度为125.5英里(202公里),震中位於巴布亚新几内亚第二大城市Lae以北137公里.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

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