巴布亚新几内亚附近发生7.0级地震

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透4月17日电---据美国地质调查局(USGS)报告,周二巴布亚新几内亚北部附近海域发生7.0级地震.
此次地震震源深度为125.5英里(202公里),震中位於巴布亚新几内亚第二大城市Lae以北137公里.(完)
--编译 王洋;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。