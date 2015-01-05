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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 14:51 BJT

潜水员恢复搜寻亚航坠毁客机 尚未发现黑匣子信号

路透印尼PANGKALAN BUN 1月5日（记者 Fergus Jensen） - 印尼海军潜水员趁着周一相对风平浪静，继续搜寻亚航坠毁客机，但搜寻团队迄今尚未侦测到飞机黑匣子的信号。

搜索飞机残骸和遇难者遗体的船只和飞机扩大搜索范围，直升机将重点搜索沿海区域。

印尼气象机构称，亚航飞机坠毁很可能与季节性热带风暴有关，而天气因素也成为搜索工作的主要障碍。

搜索重点为加里曼丹岛外约90海里海域，船只通过声纳已定位五个大型物体，怀疑是亚航飞机的残骸，最大的一个长约18米。

黑匣子在飞机尾部附近，但目前不清楚在海底发现的残骸是否包括这部分。

“天气非常有利。能见度6公里，无低云，风很小。”空军军官Jhonson Supriadi说。

新南威尔士大学资深航空研究员Peter Marosszeky指出，迟迟未找到黑匣子，主要是由于天气因素。

“海面情况不太有利，不过黑匣子有30天的寿命，他们能找到（黑匣子），特别是在浅海，”他说，“导致拖延的因素是天气。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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