潜水员恢复搜寻亚航坠毁客机 尚未发现黑匣子信号

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透印尼PANGKALAN BUN 1月5日（记者 Fergus Jensen） - 印尼海军潜水员趁着周一相对风平浪静，继续搜寻亚航坠毁客机，但搜寻团队迄今尚未侦测到飞机黑匣子的信号。
搜索飞机残骸和遇难者遗体的船只和飞机扩大搜索范围，直升机将重点搜索沿海区域。
印尼气象机构称，亚航飞机坠毁很可能与季节性热带风暴有关，而天气因素也成为搜索工作的主要障碍。
搜索重点为加里曼丹岛外约90海里海域，船只通过声纳已定位五个大型物体，怀疑是亚航飞机的残骸，最大的一个长约18米。
黑匣子在飞机尾部附近，但目前不清楚在海底发现的残骸是否包括这部分。
“天气非常有利。能见度6公里，无低云，风很小。”空军军官Jhonson Supriadi说。
新南威尔士大学资深航空研究员Peter Marosszeky指出，迟迟未找到黑匣子，主要是由于天气因素。
“海面情况不太有利，不过黑匣子有30天的寿命，他们能找到（黑匣子），特别是在浅海，”他说，“导致拖延的因素是天气。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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