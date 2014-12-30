印尼爪哇海发现漂浮物 可能为亚航飞机残骸--电视台

路透雅加达12月30日 - 印尼电视周二播放的视频显示，爪哇海的海面上有漂浮物体，印尼官员称可能是亚航(AIRA.KL)客机的部分残骸。亚航飞机据信可能已坠毁在印尼外海水域。

视频显示有两个相对较大的物体漂浮在海面，一个为橙色，另一个灰色或褐色，最大的有数米长。

一架印尼亚洲航空的空客A320-200周日上午在恶劣天气中失踪，该航班由印尼苏腊巴亚飞往新加坡，机上机组人员和乘客共有162人。

“希望我们能找到确切的东西，因为我现在还没有收到其他消息，”一名空军官员谈及残骸时对MetroTV电视台称。“其他飞机仍在执进行搜索。”(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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