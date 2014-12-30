印尼爪哇海发现漂浮物 可能为亚航飞机残骸--电视台

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透雅加达12月30日 - 印尼电视周二播放的视频显示，爪哇海的海面上有漂浮物体，印尼官员称可能是亚航(AIRA.KL)客机的部分残骸。亚航飞机据信可能已坠毁在印尼外海水域。
视频显示有两个相对较大的物体漂浮在海面，一个为橙色，另一个灰色或褐色，最大的有数米长。
一架印尼亚洲航空的空客A320-200周日上午在恶劣天气中失踪，该航班由印尼苏腊巴亚飞往新加坡，机上机组人员和乘客共有162人。
“希望我们能找到确切的东西，因为我现在还没有收到其他消息，”一名空军官员谈及残骸时对MetroTV电视台称。“其他飞机仍在执进行搜索。”(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。