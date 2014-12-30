加里曼丹岛附近海域发现的残骸疑似来自失联客机--印尼官员

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透雅加达12月30日 - 印尼交通部一位官员周二表示，在加里曼丹岛海岸线附近的浅海海域发现的红白色残骸可能来自于亚航(AIRA.KL)失联客机。
印尼交通部负责航空运输的官员Djoko Murjatmodjo向记者称：“残骸是红白双色的...我们将检查其是否来自于该架飞机。有可能是来自于该飞机的机身。”
他还表示，基于残骸的大小和颜色，这可能是来自于失联客机。(完)
(编译 王洋; 审校 朱晓军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。