新闻稿：天津爆炸事故可能带来严重的承保损失--惠誉

(以下内容由评级机构惠誉提供)

惠誉评级-香港/新加坡-2015 年8月18日：惠誉表示，8月12日天津滨海新区危险品仓库发生的一系列爆炸事件可能将给中国的保险企业带来严重的承保损失，损失或将有可能超过10 亿-15 亿美元。天津地区险企渗透率高可能会让中国保险行业因为本次爆炸遭受近几年来其中一次较巨额的巨灾承保损失。目前事态仍然处于发展阶段，惠誉预计，未来几周保险索赔数量会进一步上升。

惠誉认为，对于那些在受波及地区的风险累积程度较高的区域性险企以及财险公司来说，本次爆炸引发的索赔可能会损害这些企业的财务状况。但即使如此，目前尚难确定本次事故对整个中国保险行业信用实力的确切影响。

据中国保险监督管理委员会数据显示，2014 年天津市的财产险保费达到110 亿元人民币（17 亿美元）。所以，如果承保损失达到上述预计的10 亿-15 亿美元，那么此类损失将占天津直接承保保费总额的88%左右，即占六家最为活跃的险企股东资本总额（2014 年底）的大约5.4%。中国人保财险公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司和太平财产保险有限公司是该地区业务最为活跃的险企，从直接承保保费来看，这几家占该地区非寿险业务的77%以上。

爆炸索赔可以由当地和国际再保险公司共同承担，这可以缓解本次事故对中国保险行业的直接影响。虽然险企可以从再保险公司那里收回一部分财险理赔损失，但巨灾再保险计划下的风险敞口、风险自留额度以及复效保单量都可能决定着这些险企遭受本次事故影响的严重程度。惠誉估计，天津地区业务活跃的主要非寿险公司的整体风险分保率在10%-15%之间。

据中国媒体报导，8000 多辆汽车毁于爆炸事故。如果险企的再保险保护有限且受波及地区内风险累积程度高，则车险赔付可能会削弱险企的利润率和资本金。除了安排超赔再保合约，即再保险公司负责赔偿险企超过规定限额的损失，中国保险公司通常也有利用成数再保险合约来缓解近年来因车险业务强势增长造成的偿付能力的压力 。

本次事故大部分的承保损失都将是车险、货运险、责任险和财产险的理赔，但医疗险和寿险的理赔金额可能也相当显着。天津地区的死伤者除了从自身的医疗保险和寿险保单中获赔，还会从天津市政府支持的基本医疗保险意外伤害保险计划中获得补偿。按该保险计划，受保的伤者根据伤情可以获得每人2 万至3.5 万人民币的赔偿，死者将获得每人5 万元的赔偿。(完)

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