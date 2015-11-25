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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 08:03 BJT

秘鲁-巴西边境地震强度调升为7.5级--USGS

路透11月24日 - 美国地质调查局（USGS）表示，秘鲁-巴西边境亚马逊盆地地区周二发生7.5级地震。

地震震中位于秘鲁城市Puerto Maldonado西北184英里(296公里)处。最初公布震级为7.1级。

此次震源深度达374.3英里(602公里)，而且位于人口稀少的丛林地区，因此不太可能导致大规模的损害及伤亡。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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