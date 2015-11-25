秘鲁-巴西边境地震强度调升为7.5级--USGS

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透11月24日 - 美国地质调查局（USGS）表示，秘鲁-巴西边境亚马逊盆地地区周二发生7.5级地震。
地震震中位于秘鲁城市Puerto Maldonado西北184英里(296公里)处。最初公布震级为7.1级。
此次震源深度达374.3英里(602公里)，而且位于人口稀少的丛林地区，因此不太可能导致大规模的损害及伤亡。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。