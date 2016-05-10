迪士尼第二季业绩不及华尔街预期 主因ESPN广告营收下降

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透5月10日 - 全球知名娱乐公司迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)宣布季度获利不及华尔街预期，为至少两年来首次，因旗下ESPN体育电视网络的广告收入和订阅用户数量均下降，主题公园和消费部门也也逊于预期。
迪士尼股价在周二盘后下挫4.5%。
由于年轻观众选择有线电视或卫星电视频道的流媒体服务，迪士尼和其它媒体公司一样，受挫于这种“掐线(cord-cuttin)”趋势。投资者也特别关注，作为迪士尼旗下最强大的有线电视品牌之一，ESPN如何度过这场风暴。
扣除特殊项目的每股盈利为1.36美元，不及汤森路透I/B/E/S提供的分析师预估1.40美元。营收虽由124.6亿美元增至129.7亿，但不及华尔街的131.9亿美元目标。
根据FactSet StreetAccount的数据，有线电视网络、主题公园、消费部门的均营收不及预期。
迪士尼表示，在截止4月2日的会计年度第二季，有线电视网络业务营收下降1.86%至39.6亿美元。
该部门营业利润增加12.34%，主要因为节目成本降低以及向付费电视经销商提高收费。
ESPN订阅数下降。广告营收也下滑，迪士尼将此归因于大学橄榄球季后赛的时间发生变化。
电影业务季度营收增长22%至21亿美元，得益于《星球大战：原力觉醒》和动画片《疯狂动物城》票房大卖。
公司主题公园业务营收增长4.5%至39亿美元。
第二季度归于公司的净利增至21.4亿美元，合每股1.30美元，上年同期分别为21.1亿和1.23美元。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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