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时事要闻 | 2015年 7月 10日 星期五 12:48 BJT

所罗门群岛附近发生7.0级地震，暂未发布海啸预警

路透悉尼7月10日 - 美国地质调查局(USGS)表示，南太平洋的所罗门群岛附近周五发生7.0级强震。

USGS称，震源深度相对较浅，约为20公里。据太平洋海啸预警中心称，目前暂时没有发布海啸预警。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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