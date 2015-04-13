智能手机或可被用于探测地震并发出警报

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透伦敦4月10日（记者 Magdalena Mis） - 科学家发现智能手机可能替代复杂的地震监控网络，寻求廉价地震预警系统的国家或许可以考虑尝试。
研究人员周五在《科学进展》(Science Advances)杂志上发表报告称，智能手机内置的GPS可以在地震最强波开始前几秒探测到地震并触发警报。
“由于建设必要的科学监控网络成本高昂，世界大多数地方不会收到地震预警，”美国地质调查局地球物理学家Benjamin Brooks称。
尽管世界上很多地方地震多发，在人们感觉到地面开始摇晃前，仅有几个国家配备了能够检测到地震开始并向人们发送警报的系统，比如日本和墨西哥。
智能手机内置的GPS虽然没有科研级设备那么精确，却能探测到中等规模和大规模的地震，比如2010年在海地发生、导致超过20万人死亡的7.0级地震。
研究人员对2011年日本地震和海啸进行研究后发现，如果在地震波抵达东京、海啸抵达海岸线前使用GPS数据发送警报，遇难人数可能会少一些。
“电子警报的传输速度快于地震波，”报告作者之一、休斯敦大学教授Craig Glennie表示。
研究人员发现，大都市内不到5,000部智能手机手机的数据就可以足够快地被分析，从而向更加远离地震中心的人们发送警报，这可能拯救生命。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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