智能手机或可被用于探测地震并发出警报

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月10日（记者 Magdalena Mis） - 科学家发现智能手机可能替代复杂的地震监控网络，寻求廉价地震预警系统的国家或许可以考虑尝试。

研究人员周五在《科学进展》(Science Advances)杂志上发表报告称，智能手机内置的GPS可以在地震最强波开始前几秒探测到地震并触发警报。

“由于建设必要的科学监控网络成本高昂，世界大多数地方不会收到地震预警，”美国地质调查局地球物理学家Benjamin Brooks称。

尽管世界上很多地方地震多发，在人们感觉到地面开始摇晃前，仅有几个国家配备了能够检测到地震开始并向人们发送警报的系统，比如日本和墨西哥。

智能手机内置的GPS虽然没有科研级设备那么精确，却能探测到中等规模和大规模的地震，比如2010年在海地发生、导致超过20万人死亡的7.0级地震。

研究人员对2011年日本地震和海啸进行研究后发现，如果在地震波抵达东京、海啸抵达海岸线前使用GPS数据发送警报，遇难人数可能会少一些。

“电子警报的传输速度快于地震波，”报告作者之一、休斯敦大学教授Craig Glennie表示。

研究人员发现，大都市内不到5,000部智能手机手机的数据就可以足够快地被分析，从而向更加远离地震中心的人们发送警报，这可能拯救生命。(完)