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时事要闻 | 2015年 5月 29日 星期五 15:31 BJT

阿拉斯加Ugashik东南偏南110公里处发生6.9级地震--USGS

路透伦敦5月29日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国阿拉斯加州Ugashik东南偏南发生6.9级地震。

美国地质调查局称，震中在Ugashik东南偏南110公里(69英里)，震源深度为33公里。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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