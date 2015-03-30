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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 16:36 BJT

太平洋岛国萨摩亚外海发生规模6.3级地震--USGS

路透新加坡3月30日 - 美国地质调查局(USGS)周一称，太平洋岛国萨摩亚外海发生规模6.3级地震。就在数小时以前，USGS称巴布亚新几内亚附近探测到7.7级地震。

震中位于萨摩亚首都Apia西南偏西77英里(124公里)处，震源深度72.2英里(116公里)。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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