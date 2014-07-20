西方国家态度更加强硬 要求俄罗斯配合马航空难调查

路透乌克兰HRABOVE/顿涅斯克7月20日 - 乌克兰周六指责俄罗斯和亲俄反政府势力故意毁坏证据，掩盖他们击落马航客机的罪行。此次坠机事件推动俄罗斯和西方大国之间加速进行最后摊牌。

乌克兰叛军连续第三天阻止国际观察员接近飞机残骸和遇难者尸体，俄罗斯总统普京则敦促乌叛军进行合作，并强调联合国负责牵头的调查一定不能仓促得出结论。莫斯科否认与坠机事件有关，并公开指责是乌政府军的责任。

联合国安理会在考虑制定一份决议草案谴责击落马航客机的行为，要求武装组织允许他人进入飞机坠毁现场，并呼吁当地各国就展开国际调查进行合作。

路透看到一份澳洲周六晚间在安理会传阅的草案文件，据要求匿名的外交人员称，最快有可能在周一就决议草案进行投票表决。马航坠机遇难者中有28位澳洲公民。

这次298名遇难者中大部分都是荷兰公民，对于如此粗暴地让遇难者遗体散落在数英里的空旷野外，荷兰政府表示“极其愤慨”，要求乌克兰总统协助将“我们的人民”送回家。

美国总统奥巴马表示，此次坠机事件显示停止冲突的时候已到，随后德国也表示这是莫斯科拿出合作态度的最后机会。

美国认为乌克兰亲俄分离主义分子要为此次空难负责，欧洲大国似乎倾向认同这个看法。这有可能在没有确凿证据的情况下，加快对俄罗斯实施新的贸易制裁。

“这是他表示愿意提供帮助的最后机会，”荷兰首相吕特在与普京通电话后表示。

英国在此次空难中失去10位公民，该国表示，有更多打击俄罗斯的制裁手段。“如果俄罗斯是主谋，我们可以采取进一步行动制裁它，昭示这种资助战争的行为完全让人无法接受，”英国国防大臣Michael Fallon周日对每日邮报表示。

英国首相卡梅伦在为星期日泰晤士报撰写的文章中称，在处理乌克兰危机方面，欧洲国家应该发挥自己的影响力，“但有时候，我们表现得像是我们需要俄罗斯的程度更甚于俄罗斯需要我们的程度。”

德国总理默克尔周六与普京进行过沟通，呼吁普京展开合作。德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)对德国周日画报表示：“现在也许是莫斯科显示他们真的有兴趣达成解决方案的最后机会。”

德国与其它欧盟国家一样很依赖俄罗斯能源，因此德国一直不愿意加深与俄的对立。但由于军事行动不在考虑选项中，经济制裁就成为一大关键手段。

**俄罗斯报复西方制裁**

俄罗斯周六称，空难发生前，它就想报复美国上周对俄实施的制裁，禁止一些未具体点名的美国人入境，并警告美国企业要小心因美国政府的行动而“反受其害”。但据俄外交部称，俄外长拉夫罗夫和美国国务卿克里在电话中一致认为，要努力让乌克兰冲突双方达成和平共识。

然而，美国国务院却认为责任在于俄方，称克里敦促俄方“立即采取明确行动缓和乌克兰局势”。

乌克兰政府断言坠毁客机是被俄罗斯SA-11雷达制导导弹击落，称有“确凿证据”显示导弹发射装置不仅是从俄罗斯运入，而且由三名俄罗斯人操作，这三人目前已将这套车载发射系统带回俄境内。

乌克兰总理否认俄罗斯有关乌政府军发射飞弹的说法，他指出，只有“非常专业的”团队才能击落在万米上空高速飞行的飞机，而叛军缺乏训练，那些“酗酒的傻大个”没有能力做到这点。

乌东部周六又起冲突。乌政府表示，政府军在东部发起了攻势。

欧安组织(OSCE)安全机构的观察员周六连续第二天视察了位于Hrabove村庄附近的部分坠机现场，他们再次遭遇到自称独立的顿涅茨克人民共和国武装人员的阻扰。不过一位欧安组织官员称，他们看到了比周五更多的事故现场状况。

路透一位记者曾听到一位叛军高层人士不允许欧安组织代表团靠近飞机残骸，声称在分离分子进行完调查后，再通知欧安组织的人。不过，后来分离主义武装还是让欧安组织的人查看了飞机两个引擎之一坠落的地方。

在地区首府顿涅茨克，自称顿涅茨克共和国总理的Alexander

Borodai对记者表示，联合国安理会周五授权派出的事故原因调查国际专家组受到基辅方面的阻拦。

与稍早发布的声明相反，Borodai表示未能找到飞机黑匣子。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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