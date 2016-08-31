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时事要闻 | 2016年 8月 31日 星期三 11:54 BJT

巴布亚新几内亚拉包尔附近发生6.8级地震--美国地质调查局

路透悉尼8月31日 - 美国地质调查局表示，巴布亚新几内亚拉包尔(Rabaul)附近发生6.8级的强烈地震。

震中位于新不列颠岛(New Britain island)上拉包尔东北方89公里(55英哩)处，深度为499公里。(完)

(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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