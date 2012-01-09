全球经济对突发事件的承受期仅一周

路透伦敦1月6日电（记者 Nina Chestney）---伦敦智库查塔姆社（Chatham House）发布报告称，政府和企业应对突发事件准备不足，若发生自然灾害或恐怖袭击，全球经济仅能经受住一周大范围动荡的冲击。

2010年导致欧洲航班大面积停飞的冰岛火山爆发、去年日本地震海啸及泰国洪灾表明，如果生产或交通中断一周以上，重要行业和企业将遭重创。

该报告称："一周看似是全球经济能承受的极限。"

目前全球经济疲弱，尤其易受突发事件影响。查塔姆社称，发达国家高达30%的国内生产总值（GDP）或直接受突发危机冲击，尤其是制造业和旅游业。

报告称，2003年亚洲非典型肺炎（SARS）导致企业损失估计为600亿美元，约占东亚GDP的2%。

世界银行称，日本去年3月爆发海啸及核危机，次月全球工业产出下滑1.1%。

2010年冰岛火山灰致欧盟损失50亿至100亿欧元，并导致一些航空公司和旅行社濒临破产。

英国风险分析公司Maplecroft首席执行官Alyson Warhurst表示："我认为，我们可以从这些经验中吸取教训，并延长承受能力，但前提是政府和企业应准备更充分，备好灾难来袭时可依赖的各种供应链。"

**未雨绸缪**

报告称，当交通和主要生产枢纽瘫痪数日後，成本可能迅速上涨，继而威胁食物、供水、能源和通信网络。

在持续的中断状态中，一些企业将被迫削减投资，进行裁员，还可能面临倒闭，这将使各国经济增长长期放缓。

一般来说，政府和企业对影响较大的突发事件准备不足，其应急预案很少考虑最坏情况。

报告主要作者Bernice Lee称："应急预案和企业规划通常假定危机後一切将恢复原状。但在复杂的经济和社会风险中，当没有出现使商业恢复原状的行动时，这种准备是不够的。"

她还指出："各行业尤其是高价值的制造业，可能需要在这个相互依存的世界中，重新考虑他们‘刚好够用'的商业模式。"

气候变化和水资源短缺将加剧风险，让基础设施和各种资源承受更大压力。

查塔姆社向政府和企业提出各种建议，改善应对极端事件的措施，特别强调社交媒体在危机时"一站式"信息发布的作用。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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