全球去年约7,200万人被迫流徙--国际红十字会

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透日内瓦10月16日电---红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）周二称，去年全球约有7,200万人因冲突、自然灾害或大型项目开发等被迫离开家园。
据IFRC，近1,640万人逃到国外并被正式归类为难民，4,140万人属於“国内流离失所者”。
IFRC在其年度《世界灾难报告》中称，余下的是正申请庇护者、庇护申请失败者以及未被登记的难民。
约2,000万人属於“长期流离失所”，其中包括500万巴勒斯坦人，他们自1940年代以来居住在联合国难民救济及工程局（UNRWA）设立于中东的难民营。
被迫离开家园的人口总数在2010年底为1.01亿，2009和2008年分别为7,500万和9,230万。
IFRC称，数字的巨大波幅主要是由於洪涝、地震、乾旱和风暴等主要自然灾害发生的不规律性。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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