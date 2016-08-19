公告提前在股吧泄露 慧球科技涉重大信批违规被停牌

路透上海8月19日 - 中国上市公司慧球科技(600556.SS)因重大信息披露违规，周五被上交所实施停牌。8月份以来，公司已因增资、信息披露以及股东权益变动等事项多次收到交易所的问询函，不过交易所认为其存在公告提前泄露，已失去对公司的有效信息来源等情况，将视公司整改情况决定复牌事宜。

根据交易所公告，周三收盘后，公司通过信息披露业务系统向交易所提交拟对外发布的公告。交易所经审核提出了意见，但公司未按监管要求进行修改，公告也未对外发布。当日晚间，前述公告的主要内容在东方财富网股吧出现。

经核实，股吧出现的公告主要内容与公司通过前述业务系统提交的材料完全一致，公司信息披露管理存在重大缺陷，涉嫌泄露尚未对外披露的重大信息，可能对投资者造成误导。

另外，前述公告在股吧出现后，交易所在周四开市前，拨打公司董事长董文亮电话，无法取得有效联系。目前，公司聘任的董事会秘书和证券事务代表均不具备必要的任职资格，尚不能履行相应职责；公司董事长至今不能与交易所保持有效联系，也未按交易所前期要求接受监管谈话。

基于前述情况，交易所已失去关于公司的有效信息来源，无法通过有效途径就公司信息披露与其进行联系，公司是否能够依法依规履行信息披露义务存在重大不确定性。

交易所同时对媒体关于其实际控制人变化的传闻发出了监管函件，但公司仍未按要求核实并披露其实际控制人状态。

因此交易所决定，自周四起对公司股票实施停牌。将督促公司召开董事会会议，尽快落实监管要求，对信息披露中存在的问题进行整改，并将视其整改落实情况决定公司股票复牌事宜。

同时，对于公司及相关责任人涉嫌存在的违规行为，将予以严肃追责，并依法提请证券监管机构进一步查处。

慧球科技停牌前收报17.29元/股，过去一个月累计涨幅约12%。(完)

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