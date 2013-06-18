企业并购：Sprint对Dish和Clearwire提起诉讼，阻止Dish对后者的收购

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透6月17日 - Sprint Nextel 在特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)对Dish Network 和Clearwire 提起诉讼，阻止Dish完成对后者的股份收购。
Sprint周一在一份声明中称，诉讼详细说明了Dish“如何一再试图欺骗Clearwire股东，使其相信自己的收购提议可行，以收购Clearwire频谱业务，并阻挠Sprint与Clearwire的交易。”(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选