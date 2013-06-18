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中国财经报道 | 2013年 6月 18日 星期二 08:29 BJT

企业并购：Sprint对Dish和Clearwire提起诉讼，阻止Dish对后者的收购

路透6月17日 - Sprint Nextel 在特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)对Dish Network 和Clearwire 提起诉讼，阻止Dish完成对后者的股份收购。

Sprint周一在一份声明中称，诉讼详细说明了Dish“如何一再试图欺骗Clearwire股东，使其相信自己的收购提议可行，以收购Clearwire频谱业务，并阻挠Sprint与Clearwire的交易。”(完)

(编译 李爽 审校 于春红)
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