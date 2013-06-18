企业并购：Sprint对Dish和Clearwire提起诉讼，阻止Dish对后者的收购

路透6月17日 - Sprint Nextel 在特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)对Dish Network 和Clearwire 提起诉讼，阻止Dish完成对后者的股份收购。

Sprint周一在一份声明中称，诉讼详细说明了Dish“如何一再试图欺骗Clearwire股东，使其相信自己的收购提议可行，以收购Clearwire频谱业务，并阻挠Sprint与Clearwire的交易。”(完)