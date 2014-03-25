独家：迪士尼将斥资5亿美元收购YouTube旗下Maker Studios

路透洛杉矶3月24日 - 据知情人士，迪士尼(WaltDisney)(DIS.N)已同意斥资5亿美元收购YouTube旗下最大的网络服务之一MakerStudios，这将使迪士尼成为一家重要的在线视频服务商。

据知情消息人士对路透表示，若MakerStudios达到一定的点击量，价格可能升至9.5亿美元。由于协议尚未宣布，该消息人士要求匿名。

该交易料会很快宣布。这将使迪士尼在在线视频内容和技术领域站稳脚跟。

MakerStudios成立于2009年，负责通过逾55,000个频道向全球超过3.8亿用户制作和发布视频。据消息人士，其视频目前月点击量约为55亿。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。