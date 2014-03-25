独家：迪士尼将斥资5亿美元收购YouTube旗下Maker Studios

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透洛杉矶3月24日 - 据知情人士，迪士尼(WaltDisney)(DIS.N)已同意斥资5亿美元收购YouTube旗下最大的网络服务之一MakerStudios，这将使迪士尼成为一家重要的在线视频服务商。
据知情消息人士对路透表示，若MakerStudios达到一定的点击量，价格可能升至9.5亿美元。由于协议尚未宣布，该消息人士要求匿名。
该交易料会很快宣布。这将使迪士尼在在线视频内容和技术领域站稳脚跟。
MakerStudios成立于2009年，负责通过逾55,000个频道向全球超过3.8亿用户制作和发布视频。据消息人士，其视频目前月点击量约为55亿。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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