上海5家酒店侵犯迪士尼商标专用权 被罚10万元

据报导，上海市工商局检查总队近日调查发现，深圳维也纳酒店管理集团在其位于浦东区域内的5家门店，擅自使用了“迪士尼店”“周浦迪士尼乐园店”“上海迪士尼曹路店”等字样，酒店招牌、官网、大堂电子显示屏上都有醒目的相关标志。