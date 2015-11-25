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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:24 BJT

上海5家酒店侵犯迪士尼商标专用权 被罚10万元

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月25日 - 新华社周三报导称，上海市工商局近日公布一起商标侵权案件，5家维也纳酒店因侵犯迪士尼商标专用权被查处，罚款10万元。

据报导，上海市工商局检查总队近日调查发现，深圳维也纳酒店管理集团在其位于浦东区域内的5家门店，擅自使用了“迪士尼店”“周浦迪士尼乐园店”“上海迪士尼曹路店”等字样，酒店招牌、官网、大堂电子显示屏上都有醒目的相关标志。

路透记者多次致电深圳维也纳酒店管理集团寻求置评，均未成功。

上海迪士尼乐园原定今年底开园，后来决定推迟到明年上半年开园。(完)

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