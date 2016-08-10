迪士尼季度获利和营收胜预期 收购视频流公司股权

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透8月9日 - 迪士尼(DIS.N)周二发布业绩报告称，季度获利和营收胜过分析师的预测，受电影工作室推出的影片大获成功带动。该公司还称正在收购一家视频流技术公司的股权，以直接向消费者销售更多内容。
迪士尼和其它媒体公司一样，受挫于消费者放弃有线电视供应商提供的大量频道的“掐线(cord-cuttin)”趋势。通过以10亿美元收购视频流公司BAMTech的33%股票，迪士尼希望吸引在线观众。迪士尼将于年底开始提供ESPN订阅流服务。
但迪士尼称，该服务将不会包含ESPN电视网络上播出的任何内容。
迪士尼可选择在未来几年收购BAMTech的多数股权。BAMTech由美国职棒大联盟(MLB)组建，与MLB的内容业务分开运营。
根据FactSet StreetAccount，迪士尼电影和主题乐园业务季度业绩超过预期，但有线电视网络业务营收和营业利润略低于华尔街的预期。(图表：tmsnrt.rs/1MfhspW)
盘后交易中，迪士尼股价下跌约2%。
在7月2日止的第三季，迪士尼有线电视网络业务的营收增长1.4%至42亿美元，但低于分析师普遍预期的43.1亿美元。
迪士尼的摇钱树--ESPN推动该公司有线电视网络业务的营业利润增长，因分支机构和广告收入增长，尽管订阅用户数量下降且节目制作成本上升。
《奇幻森林》和《美国队长3：内战》大获成功提振电影业务增长，该业务营收增长39.6%至28.5亿美元，营业利润增长62%至7.66亿美元。
主题公园和度假村业务营收增长6%至43.8亿美元。
第三季归于公司的净利从上年同期的24.8亿美元增至26亿美元，每股盈利从1.45美元增至1.59美元。
营收从131亿美元增至142.8亿美元。
扣除特殊项目(Excluding items)，迪士尼每股盈利为1.62美元。
分析师的平均预测为，每股盈利为1.61美元，营收为141.5亿美元。(完)
(编译 侯雪苹；审校 许娜)
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