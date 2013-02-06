美股业绩: 迪士尼第一季获利下降,因ESPN购买播放权成本上升

路透洛杉矶2月5日 - 媒体巨擘迪士尼 周二公布会计年度第一季利润下降,部分归因于旗下ESPN频道购买体育节目电视播放权的成本上升.

迪士尼会计年度第一季净利从上年同期的14.6亿美元下降6%至13.8亿美元.每股净盈余较上年同期的0.80美元下降4%至0.77美元.

营收较上年同期的107.8亿美元增长5%,至113亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计营收为112亿美元.

迪士尼表示,会计年度第一季有线电视网络的营业利润下降1,500万美元,至9.52亿美元,主要是受ESPN利润下降拖累,尽管Disney Channel、ABC Family和A&E Television Networks的成长提供部分弥补.

总体来说,包括ABC在内的迪士尼媒体网络营收增长7%,至51亿美元.部门营业利润增长2%至12亿美元,受ABC及其电视台广告销售强劲带动.

迪士尼董事长兼执行长Bob Iger在电话会议上对分析师表示,ABC转播2月24日奥斯卡颁奖典礼的广告时段已经销售一空.

迪士尼表示,互动部门从亏损2,800万美元转为获利900万美元.

迪士尼股价在周二盘后交易中上涨1.7%,在业绩公布前,该公司股价在纽约证交所收高0.39美元,报54.29美元.(完)