美股业绩：迪士尼第三季净利超预期，受电影及主题公园等业务提振

路透8月5日 - 传媒企业迪士尼(Walt Disney) 季度获利超过华尔街预期，电影、主题公园和消费产品部门业绩强劲。

迪士尼周二公布，截至6月28日的第三财季，净利增至22亿美元，较上年同期增长22%。稀释后每股盈余(EPS)为1.28美元，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.17美元。

营收从115.8亿美元增至124.7亿美元。

迪士尼股价收盘下跌0.5%报86.75美元，盘后持稳。

迪士尼媒体网络部门营业利润持平于23亿美元，其中有线网络业务的利润下滑7%，因体育电视网ESPN利润下滑。迪士尼表示，ESPN利润下滑部分归因于制作成本增加，而且ESPN UK被出售。

电影制片部门营业利润增加逾一倍至4.11亿美元，因《美国队长2：冬日战士》(Captain America: The Winter Soldier)和《沉睡魔咒》(Maleficent)影院票房大卖，而且《冰雪奇缘》(Frozen)的家庭娱乐销售情况良好。

主题公园部门营业利润较上年同期增加23%至8.48亿美元。

消费产品部门营业利润增长25%至2.73亿美元，因迪士尼零售商店和授权业务增加。(完)