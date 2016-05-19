上海迪士尼试运营每日游客峰值达11万 开园后或会限流

路透上海5月19日 - 美国华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在中国大陆第一座迪士尼乐园临近开园，上海迪士尼乐园高层周三表示，自4月底开始的试运营期间，23天内已累计接待游客约96万人次，单日游客峰值达11万人次。未来乐园正式运营后，将视游客数采取一些限流措施。

上海迪士尼度假区公共事务部副总裁王凯在市政府新闻会上表示，目前上海迪士尼开园后前两周的门票已全部售完，7月至9月的门票销售情况非常好，还有少量余票。

“我们设计之初就考虑过大客流的情况，我们希望游客有好的体验。”他指出，上海迪士尼将来会采取一些措施来引导和限制客流，例如包括出售指定时间的门票、及时通过各种渠道通知乐园的客流情况，高峰时临时安排部分客流前往其他区域游玩。

他未透露乐园方设定的每日客流量上限，也不愿正面回应开园初期每日出售门票数量。他还表示，上海迪士尼的目标游客群是中国大陆的游客，重点在上海周边地区、车程三小时能到达的周边地区游客。

上海迪士尼是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。在6月16日开园时，整个度假区将包括上海迪士尼乐园--一座拥有六大主题园区的主题乐园、两座主题酒店、作为国际化购物餐饮娱乐区的迪士尼小镇、以及相当于56个足球场面积的星愿公园。

上海迪士尼度假区于2011年破土动工，2014年4月，上海迪士尼度假区双方股东共同宣布扩建计划，以新增景点、娱乐演出和其他设施来提高乐园开幕时的游客容量，并使迪士尼与其中方伙伴上海申迪集团对该乐园的总投资达到约340亿元人民币（约55亿美元）。

上海迪士尼目前公布的票价政策为高峰日和平日门票价格分别为每张499元人民币和370元，乐园开幕期（6月16日-30日）均为499元。（完）