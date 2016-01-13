上海迪士尼乐园将于6月16日开门迎客

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月13日 - 华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)和其中国合作方上海申迪集团周三早晨宣布，上海迪士尼度假区将于今年6月16日正式开门迎客。这将是迪士尼在全球营运的第六座迪士尼乐园，也是亚洲第三座、中国大陆第一座迪士尼乐园。
在开幕时，整个度假区将包括上海迪士尼乐园--一座拥有六大主题园区的主题乐园、两座主题酒店、作为国际化购物餐饮娱乐区的迪士尼小镇、以及相当于56个足球场面积的星愿公园。
上海迪士尼度假区于2011年破土动工，2013年启动地上建设。2014年4月，上海迪士尼度假区双方股东共同宣布扩建计划，以新增景点、娱乐演出和其他设施来提高乐园开幕时的游客容量，并使这两家股东对迪士尼乐园的总投资达到约55亿美元。
迪士尼公司目前还在美国本土、巴黎、日本东京、香港共拥有五座迪士尼乐园。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)