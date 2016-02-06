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娱乐体育 | 2016年 2月 6日 星期六 10:37 BJT

迪斯尼称《星球大战：原力觉醒》全球票房周六将升至20亿美元

路透洛杉矶2月5日 - 迪士尼称，《星球大战：原力觉醒》截至周六的全球票房收入有望达到20亿美元。

这部影片目前已经取得好莱坞历史上第三高的票房收入，仅次于《阿凡达》和《泰坦尼克号》。《阿凡达》以接近28亿美元的战绩位居全球电影票房历史之冠。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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