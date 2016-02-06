迪斯尼称《星球大战：原力觉醒》全球票房周六将升至20亿美元

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶2月5日 - 迪士尼称，《星球大战：原力觉醒》截至周六的全球票房收入有望达到20亿美元。
这部影片目前已经取得好莱坞历史上第三高的票房收入，仅次于《阿凡达》和《泰坦尼克号》。《阿凡达》以接近28亿美元的战绩位居全球电影票房历史之冠。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。