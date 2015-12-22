迪士尼执行长称《星球大战7》首周末全球票房可达5.28亿美元--彭博

2015年12月17日在好莱坞拍到的观看《星球大战：原力觉醒》的观众们。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透12月21日 - 迪士尼(DIS.N) 执行长Bob Iger在彭博电视上称，该公司出品的《星球大战：原力觉醒》周末全球票房可能达到5.28亿美元。

这将超过《侏罗纪世界》今年稍早包括中国在内的全球首映周末票房创下的5.25亿美元的纪录。

《星球大战：原力觉醒》将于1月9日在中国上映，2005年上映的上一部《星球大战》系列影片在中国的票房仅为900万美元。

这次10年来首部《星球大战》系列影片在美国和加拿大首周末的票房达到2.38亿美元，创下了好莱坞历史之最。

在英国、澳大利亚、俄罗斯和其他地区的票房也达到创纪录水平。

迪士尼在2012年以40亿美元买下《星球大战》制片方卢卡斯影业（Lucasfilm），作为押注大预算电影策略的一部分。（完）