迪士尼执行长称《星球大战7》首周末全球票房可达5.28亿美元--彭博

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透12月21日 - 迪士尼(DIS.N) 执行长Bob Iger在彭博电视上称，该公司出品的《星球大战：原力觉醒》周末全球票房可能达到5.28亿美元。
这将超过《侏罗纪世界》今年稍早包括中国在内的全球首映周末票房创下的5.25亿美元的纪录。
《星球大战：原力觉醒》将于1月9日在中国上映，2005年上映的上一部《星球大战》系列影片在中国的票房仅为900万美元。
这次10年来首部《星球大战》系列影片在美国和加拿大首周末的票房达到2.38亿美元，创下了好莱坞历史之最。
在英国、澳大利亚、俄罗斯和其他地区的票房也达到创纪录水平。
迪士尼在2012年以40亿美元买下《星球大战》制片方卢卡斯影业（Lucasfilm），作为押注大预算电影策略的一部分。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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