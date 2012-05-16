《信报》：“默朗德”分歧显眼折衷政策倍艰难

（5月16日社评）

法国社会党总统当选人奥朗德昨天宣誓就任,之後随即前往访问德国,与德国总理默克尔会面,双方对当前欧洲主权债务形势和解决路径,进行沟通交流.毋庸置疑,德法关系的变化和未来合作,将决定希腊以至欧洲整体的命运.

从奥朗德竞选政纲和承诺看,外界对"默朗德"能否和衷合作感到忧虑,因为两人的政策想法有方向性分歧.乍看起码有3点,1.奥朗德要求对欧盟达成的"财政契约"重新谈判.若财政契约不补充促进经济增长的内容,他不会批准契约;2.主张发行欧洲债券,把欧元区成员国的债务共同化;3.加强欧洲央行的作用,强调货币政策目标不应只着眼通胀,也要顾及经济增长.

明显看到,光此3点,奥朗德和默克尔似乎已不容易折衷妥协.在昨日"默朗德"会面前,默克尔已表示,会晤不会达成任何政治决定.然而,从战後德法的离合历史轨迹看,两国和解不仅是欧洲一体化的动力,如今更是欧洲能否摆脱厄运的基石.

目前,法国失业率已升抵10%,逾10年来最高,今年首季经济停滞,奥朗德上台後,冀尽快扭转经济恶化之势,相信成为主要政策目标.但急於采取新措施刺激经济,难免成为"默朗德"组合继後磨合的主要冲突来源,并增加欧债危机协商解决进程的波折.

如今面对欧洲的分裂风险,希腊退出欧元区压力遽增、西班牙银行体系摇摇欲坠,欧盟纾解危机的有效手段,目前其实已相当有限,仅余发行欧元债券,把区内成员国的债务共同化,或欧洲央行承担最後贷款人的角色等.但这些手段能否得到德国同意,看来难度很大.欧元区没有一番更大的危机压力,似乎不能说服政客和选民作出方向性改变的抉择.

从相对乐观角度看,虽然"默朗德"组合在政策取向上有明显分歧,短期内不容易达成妥协性的关键政策方案,但两人最大限度通过彼此之间的共识,进行折冲樽俎,以维持欧洲稳定和团结合作的共同利益,避免欧洲一体化进程严重倒退,依然是迄今抵御欧债危机滑向进一步失序的积极力量,也是欧洲希望所在.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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