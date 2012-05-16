《信报》：“默朗德”分歧显眼折衷政策倍艰难

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（5月16日社评）
法国社会党总统当选人奥朗德昨天宣誓就任,之後随即前往访问德国,与德国总理默克尔会面,双方对当前欧洲主权债务形势和解决路径,进行沟通交流.毋庸置疑,德法关系的变化和未来合作,将决定希腊以至欧洲整体的命运.
从奥朗德竞选政纲和承诺看,外界对"默朗德"能否和衷合作感到忧虑,因为两人的政策想法有方向性分歧.乍看起码有3点,1.奥朗德要求对欧盟达成的"财政契约"重新谈判.若财政契约不补充促进经济增长的内容,他不会批准契约;2.主张发行欧洲债券,把欧元区成员国的债务共同化;3.加强欧洲央行的作用,强调货币政策目标不应只着眼通胀,也要顾及经济增长.
明显看到,光此3点,奥朗德和默克尔似乎已不容易折衷妥协.在昨日"默朗德"会面前,默克尔已表示,会晤不会达成任何政治决定.然而,从战後德法的离合历史轨迹看,两国和解不仅是欧洲一体化的动力,如今更是欧洲能否摆脱厄运的基石.
目前,法国失业率已升抵10%,逾10年来最高,今年首季经济停滞,奥朗德上台後,冀尽快扭转经济恶化之势,相信成为主要政策目标.但急於采取新措施刺激经济,难免成为"默朗德"组合继後磨合的主要冲突来源,并增加欧债危机协商解决进程的波折.
如今面对欧洲的分裂风险,希腊退出欧元区压力遽增、西班牙银行体系摇摇欲坠,欧盟纾解危机的有效手段,目前其实已相当有限,仅余发行欧元债券,把区内成员国的债务共同化,或欧洲央行承担最後贷款人的角色等.但这些手段能否得到德国同意,看来难度很大.欧元区没有一番更大的危机压力,似乎不能说服政客和选民作出方向性改变的抉择.
从相对乐观角度看,虽然"默朗德"组合在政策取向上有明显分歧,短期内不容易达成妥协性的关键政策方案,但两人最大限度通过彼此之间的共识,进行折冲樽俎,以维持欧洲稳定和团结合作的共同利益,避免欧洲一体化进程严重倒退,依然是迄今抵御欧债危机滑向进一步失序的积极力量,也是欧洲希望所在.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。