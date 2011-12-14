前景不明且市况动荡之际 股息将成亚洲首要投资主题

路透香港12月14日电---在经历艰困的2011年且明年前景朦胧不清之际,亚洲投资者可能会选择股息收益,而非成长题材.

注重亚洲企业的股息回报曾被很多人认为是偏于保守的策略,与投资亚洲就是追逐获利增长的普遍看法是背道而驰的.

但随着亚洲经济体全面放缓,欧洲负面因素导致企业削减获利预估,且投资者愈发注重收益,市场观察人士称,股票的防御性立场或许就是能拿到现钱.

"在亚洲,关注股息的人不多.但今後,由於市场陷於区间走势,一段时间里股息收益将是主要的回报."未来资产环球投资的亚太投资长Li Cong表示.

高盛(GS.N)周二达成交易,将收购一支专门投资付息股票的共同基金,称在动荡且无增长的市场下,投资者要求的是能够产生收益的策略.高盛此举表明,股息收益投资或正成为一种全球主题.

这宗收购後,高盛将推出其首支股息成长型股票基金,显示出客户更趋注重安全与回报,而不愿承受风险.

今年在亚洲,比如摩根大通资产管理、瑞银全球资产管理及景顺(Invesco)(IVZ.N)的基金经理均已推出专注股息回报的基金,募集资金用来投资即便在动荡市况下仍能提供相对稳定收益的股票.

此外,多支现有的股息专注型基金已获得资金净流入.理柏数据显示,规模27亿美元的冈三资产管理(Okasan AM)亚洲大洋洲股息增长基金(Asia Oceania Good Dividend Growth)今年初至11月底估计已获资金净流入约5.2亿美元.该基金规模居亚洲同类型基金之冠.

数据还显示,另两支基金--规模同为19亿美元的Matthews Asia Dividend Fund与Newton Asian Income GBP Inc,同期分别获得估计2.16亿与7.92亿美元的资金净流入.

摩根大通(JPM.N)亚洲私人银行的首席投资策略师Ivan Leung表示,当前投资者更注重回报而非成长的趋势意味着,支付高股息的个股将变得有吸引力.

诚然,仅注重高股息收益不太可能是最佳策略,了解股息派发及盈利增长的可持续性同样颇为关键.

亚洲公司偏低的债务水平与丰富的现金存量表明股息派发有望持续,未来几年甚至可能出现增长.(完)

--编译 隋芬;审校 张明钧

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