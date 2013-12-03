跳水选手戴利宣布“出柜”

英国跳水选手戴利(TomDaley)宣布正与一名男子约会后，周一感谢了粉丝们对他的支持，英国游泳协会也对他予以支持。19岁的戴利稍早在YouTube视频网站中宣布：“今年春天我的生活发生了巨大变化，我遇到了让我非常开心、非常安全，一切都感觉那么美好的人，那是个男人……当然我依然喜欢漂亮女孩，不过我要说我现在约会的是个男人。”路透