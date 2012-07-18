跳水前瞻：中国欲包揽八金 戴利承载英国金牌梦

路透7月11日电（记者 Greg Stutchbury）---不满20岁的戴利（Tom Daley）和邱波分别承载着英国与中国在男子10米跳台项目中的夺金希望，与此同时，中国队希望在伦敦奥运会上包揽跳水项目的8枚金牌。

2008年的欧锦赛上，年仅13岁的天真少年戴利进入了公众视野，随後年仅14岁就参加了北京奥运会。2009年在罗马世锦赛中，由於中国选手邱波最後一跳失手，戴利赢得了男子10米跳台世界冠军。从此之後，借用纳尔逊勋爵（Lord Nelson）的话来说，戴利成为了“英国希望”，他也成为了伦敦奥运会的招牌人物之一。

对戴利的日益关注，使得今年早些时候英国跳水队主教练叶万古洛夫（Alexei Evangulov）的一番话引起了轩然大波。叶万古洛夫表示，戴利参加的媒体及赞助商活动过多，正在阻碍他挖掘出所有潜能。

但戴利最近的表现，包括卫冕欧洲男子10米跳台冠军荣誉，已经改变了这位俄罗斯籍教练的看法。他现在认为，戴利有能力在伦敦奥运挑战冠军。

不过，去年在上海世锦赛取得男子10米跳台个人和双人冠军的中国选手邱波已经被认为是跳水项目未来的巨星。

今年19岁的邱波2月在伦敦水上中心进行的奥运测试赛中同样在该项目夺冠。在世界杯跳水系列赛的迪拜站和北京站中，邱波也两度击败戴利，尽管戴利正在缩小与邱波的实力差距。同时，伤愈复出的北京奥运会该项目冠军米查姆（Matthew Mitcham）也显示有望成为伦敦奥运的黑马。

“我的伤病使我不能发挥出最佳水平，但是……我相信我能在伦敦奥运会上再次夺金，”澳大利亚选手米查姆如此说道，“我之前已经做到了一次，我知道我必须付出什麽。”

尽管戴利很自信地认为中国队不可能一直势不可挡，但中国跳水梦之队已经在北京奥运会上赢得了7枚金牌，在去年上海世锦赛中包揽了跳水项目全部10枚金牌，在伦敦的奥运测试赛上包揽了8枚金牌。

戴利在6月接受路透社采访时表示：“中国选手如同坚不可摧的机器一般，中国是最顶尖的跳水大国，现在他们是最大热门。但他们不喜欢压力，所以如果你给他们施加压力的话，你绝对猜不到会发生什麽。”

中国选手吴敏霞虽然从未获得过单人项目的奥运金牌，但她很有可能帮助中国跳水队包揽女子项目的4枚金牌。吴明霞是最有希望在女子3米跳板夺冠的选手，她与队友何姿也很可能拿下女子双人3米跳板金牌。

身材娇小的陈若琳是女子10米跳台项目金牌的最有力竞争者。她不仅在北京奥运会上夺得了女子10米跳台项目的双料冠军，同时还连续三次获得了世锦赛女子双人10米跳台冠军。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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