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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 23日 星期二 13:50 BJT

李世鑫世锦赛男子一米板成功卫冕

中国选手李世鑫周一在巴塞罗那蝉联世界游泳锦标赛男子一米板跳水金牌。李世鑫一路顶住落后巨大压力，第五跳实现逆转，第六轮最后一跳同样出色而实现卫冕，乌克兰选手克瓦沙取得亚军，墨西哥人查韦斯取得第三。自男子一米板项目1991年进入世锦赛以来，中国选手在过去10届赛事中七次夺冠。路透
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