美国更多离婚女性向前夫支付生活费

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约5月10日电（记者 Patricia Reaney）---美国律师称，美国离婚判决结果中，向前夫支付生活费和子女抚养费的女性比以往任何时候都多。
随着女性在职场中地位提高，薪水高於前夫，当爱情出现问题、婚姻破裂时，她们不得不向前夫支付生活补助。
一些人对此不满。
据美国婚姻律师学会，过去三年，美国56%的婚姻律师认为母亲支付子女抚养费的比例在上升，47%的婚姻律师注意到女性向前夫支付生活补助的数量大幅提高。
“这表明女性的经济地位确实有所提高，很多情况下是家庭收入的主要来源，”美国婚姻律师学会当选会长Alton Abramowitz说道。
“玻璃天花板已经被捅破，越来越多的女性承担起经济责任。这是过去几年社会发展的现象之一。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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