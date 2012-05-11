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寰宇花絮 | 2012年 5月 11日 星期五 16:55 BJT

美国更多离婚女性向前夫支付生活费

路透纽约5月10日电（记者 Patricia Reaney）---美国律师称，美国离婚判决结果中，向前夫支付生活费和子女抚养费的女性比以往任何时候都多。

随着女性在职场中地位提高，薪水高於前夫，当爱情出现问题、婚姻破裂时，她们不得不向前夫支付生活补助。

一些人对此不满。

据美国婚姻律师学会，过去三年，美国56%的婚姻律师认为母亲支付子女抚养费的比例在上升，47%的婚姻律师注意到女性向前夫支付生活补助的数量大幅提高。

“这表明女性的经济地位确实有所提高，很多情况下是家庭收入的主要来源，”美国婚姻律师学会当选会长Alton Abramowitz说道。

“玻璃天花板已经被捅破，越来越多的女性承担起经济责任。这是过去几年社会发展的现象之一。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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