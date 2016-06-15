英国脱欧或导致德国明年经济增长抹去0.5个百分点--DIW

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林6月15日 - 德国经济研究机构DIW周三表示，若英国公投退出欧盟，可能导致出口关税上升，从而削弱德国贸易，令德国明年经济增长率被抹去0.5个百分点。
“如果英国脱欧情况得以避免，那么德国今明两年的经济增长料都将相对强劲。”DIW主管Marcel Fratzscher说道。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。