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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 18:37 BJT

英国脱欧或导致德国明年经济增长抹去0.5个百分点--DIW

路透柏林6月15日 - 德国经济研究机构DIW周三表示，若英国公投退出欧盟，可能导致出口关税上升，从而削弱德国贸易，令德国明年经济增长率被抹去0.5个百分点。

“如果英国脱欧情况得以避免，那么德国今明两年的经济增长料都将相对强劲。”DIW主管Marcel Fratzscher说道。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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