中国与吉布提协商在该国建立一个后勤基地

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京11月26日 - 中国外交部和国防部周四称，中国正在协商在非洲国家吉布提建立一个后勤基地，支持中国的维和与护航任务。
中国外交部发言人洪磊表示，该设施将主要提供后勤支持，解决护航舰队官兵休整和食品、油料补给等问题。
“该设施将更好地保障中国军队执行国际维和、亚丁湾和索马里海域护航、人道主义救援等任务，”他在例行记者会上说道。
“这对中国军队有效履行国际义务，维护国际和地区和平与稳定，具有积极意义。”
中国国防部发言人吴谦在例行记者会上发表与外交部类似的评论，并补充说中国愿为维护地区和平稳定作出更多的贡献。
“维护地区和平稳定符合各国利益，”吴谦说道。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。