中国与吉布提协商在该国建立一个后勤基地

路透北京11月26日 - 中国外交部和国防部周四称，中国正在协商在非洲国家吉布提建立一个后勤基地，支持中国的维和与护航任务。

中国外交部发言人洪磊表示，该设施将主要提供后勤支持，解决护航舰队官兵休整和食品、油料补给等问题。

“该设施将更好地保障中国军队执行国际维和、亚丁湾和索马里海域护航、人道主义救援等任务，”他在例行记者会上说道。

“这对中国军队有效履行国际义务，维护国际和地区和平与稳定，具有积极意义。”

中国国防部发言人吴谦在例行记者会上发表与外交部类似的评论，并补充说中国愿为维护地区和平稳定作出更多的贡献。