专访：中国可能很快开始在吉布提建海军基地--吉布提总统

路透亚的斯亚贝巴2月2日（记者 Edmund Blair） - 吉布提总统盖莱对路透称，预计中国很快会开始在吉布提建设海军基地。这将是中国在一条全球最繁忙航运线路上的首个海外军事基地。

吉布提位处战略要地，美国和法国在该国有自己的基地，其他国家的海军也经常使用其港口。

中国方面去年称，正就在吉布提建设保障设施事进行协商。

“中国政府已决定转向该地区。”盖莱在亚的斯亚贝巴接受采访时称。“他们有权像其他方一样保护他们的利益。”

西方国家正在密切关注此事。

“一些西方国家担心的可能是中国想在中国以外地区拥有军事基地的意愿，这我们理解。”吉布提外长优素福（Ali Youssouf）在总统盖莱接受采访期间称。但他称，西方国家不应当担心。

盖莱没有透露开工的时间以及该基地派驻人员的数量。“他们目前正在研究，我估计很快会开始。”他说道。（完）