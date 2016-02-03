专访：中国可能很快开始在吉布提建海军基地--吉布提总统

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透亚的斯亚贝巴2月2日（记者 Edmund Blair） - 吉布提总统盖莱对路透称，预计中国很快会开始在吉布提建设海军基地。这将是中国在一条全球最繁忙航运线路上的首个海外军事基地。
吉布提位处战略要地，美国和法国在该国有自己的基地，其他国家的海军也经常使用其港口。
中国方面去年称，正就在吉布提建设保障设施事进行协商。
“中国政府已决定转向该地区。”盖莱在亚的斯亚贝巴接受采访时称。“他们有权像其他方一样保护他们的利益。”
西方国家正在密切关注此事。
“一些西方国家担心的可能是中国想在中国以外地区拥有军事基地的意愿，这我们理解。”吉布提外长优素福（Ali Youssouf）在总统盖莱接受采访期间称。但他称，西方国家不应当担心。
盖莱没有透露开工的时间以及该基地派驻人员的数量。“他们目前正在研究，我估计很快会开始。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)