吉布提与中国签署贸易和银行协议 加强两国关系

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透吉布提1月20日 - 吉布提总统盖莱已经与中国签署协议设立自由贸易区，并制定中资银行在吉布提开展业务的法律框架。
中国去年称中国军方洽谈在吉布提建立后勤设施的事宜。吉布提仅拥有87.6万人口，希望加强其国际性港口的地位，美国和法国已在该国设立军事基地。
该自贸区面积为48平方公里。盖莱在声明中称，他希望占地1.5平方公里的一期项目在2016年底前投入运营。
声明指出，双方还签署了另外一项协议，旨在扩大吉布提在中国和世界货物贸易中的转运作用。这意味着货物将在吉布提中转，随后再被运往其它目的地。
声明称，总统还签署了一项协议制定法律框架，中资银行将在该法律框架下在吉布提开展业务。
声明没有提到中方签约的代表。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)