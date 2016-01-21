吉布提与中国签署贸易和银行协议 加强两国关系

路透吉布提1月20日 - 吉布提总统盖莱已经与中国签署协议设立自由贸易区，并制定中资银行在吉布提开展业务的法律框架。

中国去年称中国军方洽谈在吉布提建立后勤设施的事宜。吉布提仅拥有87.6万人口，希望加强其国际性港口的地位，美国和法国已在该国设立军事基地。

该自贸区面积为48平方公里。盖莱在声明中称，他希望占地1.5平方公里的一期项目在2016年底前投入运营。

声明指出，双方还签署了另外一项协议，旨在扩大吉布提在中国和世界货物贸易中的转运作用。这意味着货物将在吉布提中转，随后再被运往其它目的地。

声明称，总统还签署了一项协议制定法律框架，中资银行将在该法律框架下在吉布提开展业务。

声明没有提到中方签约的代表。（完）