道指和标普500指数连跌第四日 市场担忧美联储或提前行动

* 投资者不确定美联储缩减购债的时间

* ADP民间就业报告超预期

* OmniVision和Express在公布财测后双双走低

* 道指回落0.2%，标普500指数收跌0.1%，Nasdaq指数微升0.02%

路透纽约12月4日 -美国股市道指和标普500指数周三连续第四个交易日收低，投资者找不到推动市场大幅涨跌的理由，因他们仍不确定美国联邦储备理事会(美联储/FED)将从何时开始缩减刺激计划。

股市今日多数时间在平盘下方交投，但在最后一小时的交易中接近持平。不过，市场普遍走低，标普500指数10大类股中有8类收跌，因忧虑近期屡创纪录高位的升势缺乏充分依据。

纽约证交所约60%的个股收跌，Nasdaq市场下跌股占到56%。

很多市场人士预计，美联储将在3月会议上宣布开始缩减每月850亿美元的购债规模，但近期出炉的经济数据使美联储将提前行动的预期升温。美联储表示，如果某些经济数据达到其设定的目标，将放慢购债进度，其中包括失业率回落至6.5%之下。

民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，为一年来最大月度增幅，超出分析师预期的17.3万。[ID:nL4S0JJ2Y1]继近期公布的一系列向好数据后，该数据进一步暗示经济前景改善。

“经济增强意味着美联储将提前缩减购债，这对股市不利。除此之外，近期市场在强大的乐观情绪推动下屡创新高，大涨之后通常会出现回调，即便只是短暂回调，”Key Private Bank的首席投资策略师Bruce McCain表示。

如果市场下跌主要是因人气所致，应该很快会反弹，且后市会后更好的表现，”他补充说，“但人们对美联储政策前景的关注度越高，股市的跌幅可能就越大。”

道琼工业指数.DJI收低24.85点，或0.16%，至15,889.77点；标准普尔500指数.SPX收跌2.34点，或0.13%，至1,792.81点；Nasdaq指数.IXIC微升0.8点，或0.02%，至4,038.00点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，随着经济以“温和至适度的步伐增长”，美国部分地区的雇主在10月至11月初期间加大招聘力度。

数据也显示出经济强劲的迹象，其中包括美国10月贸易赤字收窄和10月新屋销售升幅创下约33年半来最大。新屋销售报告暗示楼市复苏趋势仍然未变，尽管抵押贷款利率攀升。KB Home(KBH.N)上扬1.1%，报17.26美元。

不过，经济形势也并非全然乐观。美国供应管理协会(ISM)周三公布，11月非制造业指数从10月的55.4下跌至53.9，逊于预估的55.0。

美国原油期货周三上涨逾1美元，为第四日连涨，因政府数据显示最新一周美国原油库存意外减少。

MarathonOil(MRO.N)上涨1.4%，报36.74美元。Hess(HES.N)攀升1.3%，报82.21美元。

下跌个股中，服装零售商Express(EXPR.N)发布预测称季度获利将低于分析师预期，因为感恩节销售弱于预估，该公司股价暴跌23%，报19美元。

芯片制造业者OmniVisionTechnologiesOVTI.O下滑2.9%，报15.52美元，此前公司公布的当季营收预估远低于分析师预期。

在美股收市后，AeropostaleARO.N在盘后交易中急跌3.6%，报9.01美元，此前公布第三季业绩。该公司在常规交易时段收报9.36美元，下挫3.9%。

Oculus InnovativeSciencesOCLS.O的消除疤痕凝胶获得美国食品药物管理局(FDA)批准，公司股价暴涨103.4%，报4.74美元。

BATS交易数据显示，在所有美国交易平台共有约65.4亿股股票成交。(完)

(编译 母红/利棣儿; 审校 郑茵)

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