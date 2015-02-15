丹麦警方称击毙哥本哈根枪击案嫌疑犯（更新版）

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透哥本哈根2月15日（记者 Sabina Zawadzki/Ole Mikkelsen） - 丹麦警察周日在哥本哈根击毙一名男子，警方认为该男子是周六发生的两起枪击案的嫌疑犯。
丹麦总理称，第一起枪击事件是恐怖袭击，与一月发生在巴黎《查理周刊》总部的袭击类似。
周六的枪击案造成两名平民死亡，五名警察受伤。
第一起枪击案发生在一家咖啡馆，造成一人死亡。瑞典漫画家Lars Vilks可能是枪手的目标，Vilks因其以先知默罕默德为主题的漫画受到死亡威胁。第二起枪击案发生在一个犹太教堂附近，一人死亡。
丹麦警方开展大规模搜捕行动，出动直升机和装甲车辆。
截至0500 GMT（北京时间1300），警方称已开枪，稍后确认在Norrebro区域击毙一人。Norrebro与两起枪击案的发生地相距不远。
“我们猜测两起枪击案的嫌疑犯是同一个人……就是被警方击毙的男子，”警方首席调查员Torben Molgaard Jensen对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透北京5月9日 - 中国国防部官方微博周二晚间称，为提高部队遂行任务能力，有效应对国家安全面临的威胁，根据年度训练计划，火箭军部队近日在渤海某海域进行新型导弹武器作战检验，达到了预期效果。