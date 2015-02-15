丹麦警方称击毙哥本哈根枪击案嫌疑犯（更新版）

路透哥本哈根2月15日（记者 Sabina Zawadzki/Ole Mikkelsen） - 丹麦警察周日在哥本哈根击毙一名男子，警方认为该男子是周六发生的两起枪击案的嫌疑犯。

丹麦总理称，第一起枪击事件是恐怖袭击，与一月发生在巴黎《查理周刊》总部的袭击类似。

周六的枪击案造成两名平民死亡，五名警察受伤。

第一起枪击案发生在一家咖啡馆，造成一人死亡。瑞典漫画家Lars Vilks可能是枪手的目标，Vilks因其以先知默罕默德为主题的漫画受到死亡威胁。第二起枪击案发生在一个犹太教堂附近，一人死亡。

丹麦警方开展大规模搜捕行动，出动直升机和装甲车辆。

截至0500 GMT（北京时间1300），警方称已开枪，稍后确认在Norrebro区域击毙一人。Norrebro与两起枪击案的发生地相距不远。

“我们猜测两起枪击案的嫌疑犯是同一个人……就是被警方击毙的男子，”警方首席调查员Torben Molgaard Jensen对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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