香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT

路透香港5月9日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。

报告指出，金融科技将会在未来数年重塑金融行业，英国、新加坡、瑞士和澳洲等国引入了有利金融科技发展的政策法规，而在规模方面，中国大陆已经是全球金融科技领导者，相比之下，香港即使拥有大型的金融业务，但在金融科技的发展依然有限。

金发局主席史美伦称，“香港金融业已达至世界级水平，但在金融科技及分布式分类帐技术方面仍处于萌芽期；全球的金融科技及分布式分类帐技术生态已趋成熟，香港需要急起直追，向本地及国际的金融科技公司展示香港能为他们提供开拓业务的机会。”

报告指出，在未来十年，金融科技将会大大改变现今的金融服务交付模式，对香港至为重要，因为金融服务占本地生产总值（GDP）的18%，占就业率的6%。而在现今业务模式中，很多工作和业务流程间的摩擦都可以透过金融科技得以消除，这意味着客户将得到更好和更便宜的金融服务，但同时亦会影响现有的就业机会和收入流。

报告建议，香港可以成为有意在区内发展的金融科技公司的“降落点”，成为金融科技公司提供企业对企业（B2B）服务的市场，并成为内地金融科技公司迈向国际的起步点。以香港目前的能力和机遇作分析，香港的策略目标是投资于网络安全、支付和证券结算、数码身份认证、财富科技和保险科技以及监管科技五大领域，吸引人才和活动，最后形成集群，组成具国际水平的金融科技公司和技术。

报告认为，上述五个策略目标最终应由一系列措施支持，包括重塑数码金融监管、建立技术能力以及扩大有关香港金融产品及服务的监管互通安排至中国大陆、周边地区以至全球。同时，香港也应密切监察金融科技所带来的风险，例如紧密而复杂的交叉连结，因羊群效应引发的流动性风险，剧增的营运风险及监管套戥的机会。如有需要，香港应专注现有监管范围，完善争议解决机制及更严谨地处理营运风险和网络风险。

金发局在另一份报告建议大力开拓DLT，因这项颠覆性的创新技术听来简单，却带着深远影响，具备革新金融服务和多种商业活动的潜力。DLT令互联网交易的可信任程度得到提升，在此技术下，完整的交易历史得到保存，减低出现诈骗的机会；由于完全无须经过中介人，结算交收程序得以加快，交易对手风险大大降低，而监管机构较以前更能掌握交易过程，所需投资成本得以减低。

报告认为，随着香港不断累积DLT的经验，本地推行的发展项目应逐渐加大濶度和深度。发展过程中，相关的法律支援不容忽视，例如为电子资产提供认可，以及为探讨新电子模型的工作提供监管豁免（“沙盒”监管概念），并实行政府服务电子化以及推行一系列区块链已使用个案以提高效率。

未来，香港可考虑推行的效率优化项目包括：透过DLT应用为所有香港居民和香港注册公司提供电子身份证明；令土地注册处、香港知识产权注册、公司注册处等多方面的工作更数码化；并为一带一路倡议提供支援。（完）

参看相关细节，可点选网址(here%20Release_TC.pdf)(here%20Paper_FinTech_Executive%20Summary_C.pdf)(here%20Paper_DLT_Executive%20Summary_C.pdf)