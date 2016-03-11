若冻产协商无果而终 油价可能挫跌10美元--DNB Markets

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透奥斯陆3月10日 - 挪威经纪商DNB Markets周四预估，石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国的冻产计划若未能定案，则原油价格可能挫跌达10美元，抹去近期涨幅。
一名伊拉克石油官员周三向官方报纸Al-Sabah表示，包括OPEC成员及非成员在内的全球主要石油出口国，计划3月20日在莫斯科开会，讨论冻产事宜。
俄罗斯能源部稍后否认了这则报导，称可能召开的会议日期及地点均未定。
“倘若他们就冻产达成协议，则我认为底部已现。倘若协商未果，则油价将会再跌个10美元，”DNB Markets分析师Torbjoern Kjus在奥斯陆的一次能源会议上指出。
DNB Markets上周预测，北海布兰特原油三个月及六个月后将分别攀抵45美元及55美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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