若冻产协商无果而终 油价可能挫跌10美元--DNB Markets

路透奥斯陆3月10日 - 挪威经纪商DNB Markets周四预估，石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国的冻产计划若未能定案，则原油价格可能挫跌达10美元，抹去近期涨幅。

一名伊拉克石油官员周三向官方报纸Al-Sabah表示，包括OPEC成员及非成员在内的全球主要石油出口国，计划3月20日在莫斯科开会，讨论冻产事宜。

俄罗斯能源部稍后否认了这则报导，称可能召开的会议日期及地点均未定。

“倘若他们就冻产达成协议，则我认为底部已现。倘若协商未果，则油价将会再跌个10美元，”DNB Markets分析师Torbjoern Kjus在奥斯陆的一次能源会议上指出。

DNB Markets上周预测，北海布兰特原油三个月及六个月后将分别攀抵45美元及55美元。(完)