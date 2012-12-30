美元小涨 美财政谈判不确定性推高避险美元

* 在年底的交易中,美国预算磋商是主要关注点

* 欧元走软,部分投资人认为欧元近期涨势过度

* 日圆在触及两年低位后持稳,可能进一步走低

路透纽约12月28日 - 美元兑主要货币周五小涨至两周高位,美国政界人士能否在年底大限前达成预算协议,以避免一系列增税减支举措在明年初开始实施的不确定性促使投资者买入相对安全的美元.

总统奥巴马与民主和共和党国会领导人于2000 GMT在白宫开会.奥巴马不计划在财政悬崖会议上作出新的提议.

"短期内,消息面风险仍可能是汇市的主要驱动因素,"Scotia Capital的汇市策略师Eric Theoret表示.

美国达成预算协议被视为对诸如欧元和澳元等风险较高货币有利,而市场认为预算磋商僵局对安全且流动性较高的美元有利.

华盛顿在财政悬崖问题上时好时坏的发展导致美元大幅波动.周四,参议院民主党领袖里德警告称,美国可能跌落财政悬崖,之后美元攀升.但有关众议院将在周日复会的消息使美元回吐涨幅.

随着大限的临近,国会议员们可能选择让增税和减支举措在年初开始实施,在新年后快速通过具回溯效力的解决方案.标准普尔表示,美国预算磋商僵局不会影响美国的主权评级.

美元兑一篮子货币.DXY盘中触及两周高位79.930,纽约尾盘上扬0.1%,报79.665.

欧元兑美元回落0.1%,报1.3221美元,根据路透数据,日低为1.3164美元,之前在约1.3170美元触发止损卖盘.本周,欧元/美元累计上扬0.3%,连涨第三周.

自11月中以来,欧元大涨,在一个月内累计攀升5%,在12月19日触及八个半月高位1.3308美元,因对欧债危机的忧虑缓解.

"欧元汇价严重超买,市场缺乏进一步推高欧元的热情.卖盘一旦涌现,很快就触发了全面止损指令,使欧元/美元跌至1.3200美元之下,"BK Asset Management汇市策略部的董事总经理Boris Schlossberg表示.

尽管分析师将欧元跌势部分归因于美元的年底需求和流动性较低,但他们表示,投资者出脱欧元多头头寸也使欧元受压.

"市场人士对欧元升至远高于1.32-1.33美元水平的疑虑仍十分强烈,"德国商业银行汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann表示.

"投机客不愿欧元升至该水平,将其视为卖出欧元的良机,这导致欧元/美元急跌."

欧元兑日圆跌0.2%,报113.78日圆,稍早触及17个月高位.

美元兑日圆持稳在86.06日圆,稍早升至86.63日圆,为2010年8月以来最高.交易商报告,86.75日圆和87.00日圆为选择权阻力位.

市场预期日本新任首相安倍晋三领导的政府将向日本央行施压,促使其进一步放宽货币政策,这重压日圆,且分析师表示,日圆可能进一步走低.日圆/美元连续三日刷新逾两年低位.

年内迄今,美元/日圆累计攀升12%,使其有望录得2005年以来最大百分比年度涨幅.

看起来,美元/日圆本周将收在目前切入位在84.95日圆附近的200周移动均线之上,为2007年12月底以来首见,这一技术信号暗示美元/日圆将进一步走强.

本周,美元兑日圆上扬近2%,连涨第七周.

野村证券的G10策略部全球主管Jens Nordvig称,他预计日本央行将在1月会议上向2%的通胀目标靠近,且将在第二季宣布购买外国公债的计划.

"安倍晋三一直暗示将向日本央行大规模施压,促使其放宽货币政策,"他在给客户的一份报告中称.野村预计,第二季末以前,美元/日圆将升至90日圆,高于之前设定的85日圆的目标.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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