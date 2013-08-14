《独家新闻》日本运营商DoCoMo冬季智能手机销售将主推索尼、夏普和富士通

路透东京8月14日 - 消息人士透露，日本最大移动运营商--NTT DoCoMo 将选择索尼 、夏普 和富士通 的智能手机作为冬季主打机型。

据悉，三星电子 由于冬季没有新旗舰机型，且其Galaxy S4未达到DoCoMo的夏季目标，因此将会落选。

夏普将从中受益。该公司是日本最大的显示器生产企业，并是苹果 供应商。它于去年接受贷款银行的资金援助，预计今年会发行新股来改善财务状况。

DoCoMo、索尼、夏普和富士通的代表均拒绝置评。尚未立即取得三星评论。

消息人士说，虽然DoCoMo今年冬季的智能手机促销计划不会包括三星Galaxy系列，但当三星在日本市场发布新产品时，其也会予以销售。

日本手机生产企业一直在艰难地与苹果和三星等业界领头羊竞争。DoMoCo是日本三家移动运营商中唯一不出售苹果iPhone的一家，一直是本国手机企业的最忠实客户。不过虽然业界高层认为DoCoMo短期内不会与苹果就推出iPhone达成协议，但最终也不可避免。