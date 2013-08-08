数家日企内部文件在百度服务中被泄露--日经

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透8月8日 - 日本经济新闻报导，数家日本企业的内部文件在中国搜索引擎百度(BIDU.O)的文件共享服务中被泄露，这些日企包括本田汽车(7267.T)和松下(Panasonic)(6752.T)。
日经称，本田已要求百度删除那些数据，包括体现一款尚未上市汽车的图片和具体参数的销售材料。
该报称，消费电子企业松下没有披露那些文件的细节，但表示泄露的信息并不重要。
“我们不是很清楚哪些信息被泄露了，”日经援引经济产业省知识产权政策办公室官员的话称。(完)
(编译 白云; 审校 侯向明)
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