《热点透视》伯南克幻想自己为绝地武士？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel/Indiviglio/编译 朱晓军

路透华盛顿7月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在准备逐步退出货币刺激政策时，信号必须明确，没有“尝试”可言。在周三的国会听证会上，美联储主席伯南克暗示其最重要的职责就是确保市场理解货币政策走向。过去一个月的情况说明，当投资者只听到他们想听的内容时，做到这一点是如何困难。削减购债和升息必将伴随着痛苦的挫折，除非伯南克是尤达大师(译者注：电影《星球大战》主要人物之一，绝地武士的导师)。

在金融危机期间，伯南克差不多就是美国经济的最后希望。在拯救美国之后，他的下一个挑战也许会同样巨大：削减美联储史无前例的购债计划。议员们大声质疑美联储会用什么办法让市场不再依赖廉价资金。美联储的资产负债规模已达3.5万亿(兆)美元，是五年前的四倍。

要干脆利落地削减如此巨大的资产负债表规模，任务看上去很艰巨，但伯南克毫不动摇。他认为通过良好沟通展现透明度，可以找到解决之道。但是，美联储的不透明一直以来令市场感到困惑。困惑经常导致恐慌，恐慌可能引发市场波动，而波动则会给经济带来苦痛。

伯南克上个月开始提醒投资者，称美联储可能很快削减每月850亿美元的购债规模，但这招并不奏效。由于对新政策或政策变化的担忧，投资者失去理性，开始抛售长期债券，导致在随后几周内10年期公债收益率(殖利率)跳涨约0.5个百分点。长期利率从此一直起伏不定，令很多固定收益投资者蒙受损失。

但人们并未因此增强对伯南克说服力的信心。他无法只是挥挥手，就让交易商相信这不是他们想要的债券。既然美联储开始明确谈论削减购债，市场也许会相信它们的命运将永远掌握在美联储手中。

需要吸取的教训很可能是预期令人分心，而且交易商绝不能被动反应，必须采取主动。不过，进行反抗通常都是困难的。沟通不畅必然导致更大混乱，但如果市场在根本上惧怕升息的话，哪怕联储官员作出最完美的表态也注定会失败。除非伯南克是真正的绝地武士，会使用强大的心理战术说服市场，否则，他就应该接受其言辞的说服力有限这一事实。(完)

(译文审校 徐文焰)

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