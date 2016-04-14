俄能源部长预期多哈冻产协议不会有实质承诺--消息人士

路透莫斯科4月13日 - 两名与会消息人士对路透表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在一次非公开简布会上表示，本月将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。

全球产油大国周日将聚首多哈，以敲定限产协议支撑油价。达成协议的前景已提振油价回升。

诺瓦克周二晚间在莫斯科向能源行业分析师简要介绍对多哈会议的预期。

“该协议不会有非常严格的规定，更像是一份君子协定，”一名与会人士向路透解释诺瓦克的发言称。

另外一名亲临现场的人士对路透称，“没有计划签订有约束力的文件。它将是一种协议纲领。”

两位消息人士均要求匿名，因未获授权就该事宜对媒体发言。

俄罗斯能源部发言人士不愿置评，称该部门将在4月17日多哈会谈结束后发表一份声明。(完)