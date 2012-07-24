道琼斯将通过WSJ网站独家向机构客户销售新闻--执行长

记者 Jennifer Saba 编译 张明钧

路透7月24日电---Lex Fenwick於五个多月前展开他的道琼斯执行长生涯,当时他发现一件怪事:这家华尔街最具历史且最知名的品牌之一,竟然没有直接向华尔街发布的管道.

道琼斯是一家拥有130年历史的出版商,仰赖第三方机构发送新闻给银行、券商及基金,而这些第三方机构也包含竞争对手如彭博及汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)在内.道琼斯并没有自己的发布管道.

Fenwick打算提出一项计划来解决问题,试图让华尔街日报的网站成为金融机构取得所有道琼斯服务内容的单一入口,包括新闻内容及风险和合规工具等等.

"就连博客都有自己的发布平台."现年53岁的Fenwick在接任道琼斯执行长後首度接受专访时指出;2月时道琼斯的所有人新闻集团(NWSA.O)将Fenwick从彭博挖角过来."一个拥有丰富服务内容、却没有对机构客户直接发布的管道,这似乎有些眼光短浅."他说道.

Fenwick直接向金融机构销售的志向,是道琼斯策略的一大转变.而此一转变发生的时机,正值默多克(Rupert Murdoch)手上的新闻集团面临重大转折时期,新闻集团正准备分拆成长速度较为缓慢的出版事业资产,与利润更为丰厚的电影事业、有线电视、以及广播电视网络等事业切割.

Fenwick表示,他打算调高新闻的收费,不论客户是透过WSJ.com取得,或者是通过彭博、汤森路透、FactSet Research Systems(FDS.N)及Interactive Data的市场资讯平台所取得.

这可能是一个相当难以推动的计划,因许多华尔街银行业者获利不振,目前正在裁减员工并寻求节省成本.(完)

--译文审校 戴素萍

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