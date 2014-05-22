美元跟随美国公债收益率上升 欧元从低点反弹

路透纽约5月22日 - 美元兑主要货币周四上涨，因美国公债收益率上升激活了美元的吸引力，而欧元受强劲的经济数据带动，从近期低点反弹。

指标美国10年期公债收益率升至逾一周最高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的最议记录暗示将保持目前的缩减购债进程。

“总的来说，会议记录确认的主题是美联储将继续缩减购债。这意味着美联储将在明年升息，这对美元有利，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。

美元升势受限，因美国公布的上周初请失业金人数增幅大于预期，而欧元仍承压，因投资人押注欧洲央行将在下周放宽货币政策，以避免通缩。

随着投资人信心增强，日圆兑多数货币表现逊色。对全球经济和乌克兰局势的担忧有利日圆。

美元指数.DXY升0.19%，报80.24。

欧元兑美元EUR=跌0.2%，报1.3652美元，保持在周三触及的三个月低点1.36345美元之上。美元兑日圆JPY=升0.4%，报101.79日圆，昨日触及三个半月低点。

美国10年期公债收益率US10YT=RR攀升至2.56%，上周曾跌至10月来最低的2.473%。

**欧元寻获支撑**

尽管欧元兑美元走软，但欧元兑日圆EURJPY=R升至138.98日圆，从周三所创的138.15日圆三个半月低点反弹。

在伦敦汇市欧元一度下滑，因此前数据显示法国制造业活动在5月意外萎缩，但在德国发布采购经理人指数后，欧元迅速反弹。

欧元区5月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值微降至53.9，与路透调查访问的分析师预估一致。4月该指数为54.0，接近三年高点。[nL3S0O80TH]一些分析师表示，该数据仍显示季度经济成长约在0.3-0.4%。

“数据的确显示经济有所成长，但还不够，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示，“欧元区内有通缩的压力，我们预计欧洲央行下月将降息，并可能实施负利率。”

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3654 1.3686 -0.23 -0.66 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.72 101.35 +0.37 -3.40 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 138.89 138.73 +0.12 -3.97 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8939 0.8931 +0.09 +0.12 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6868 1.6899 -0.18 +1.88 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0886 1.0912 -0.24 +2.50 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9222 0.9249 -0.29 +3.47 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2208 1.2223 -0.12 -0.51 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8092 0.8096 -0.05 -2.47 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8560 0.8574 -0.16 +4.31 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 5.9465 5.9444 +0.04 -1.97 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1200 8.1346 -0.18 -2.62 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5864 6.5682 +0.28 +2.33 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9945 8.9919 +0.03 +1.66 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/龚芳; 审校 母红)

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