美元升值恐促银行业者持有更多资本 损及银行获利能力

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约2月2日 - 据高层主管和一位分析师称，美元升值可能迫使包括花旗集团(C.N)在内的许多美国大型银行持有更多资本，进而降低这些银行的获利能力和吸引股票投资者的能力。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月公布让金融体系变得更安全的提议，按照该提议，由于银行业者的规模和复杂度衡量指标提高，银行的资本要求将会增加。
美联储提议规定的衡量指标主要是根据国际标准，而国际标准是以欧元来衡量银行的规模。由于欧元兑美元贬值，一些美国银行业者的规模以欧元计似乎变得更大，这进而使得联储规定中有关银行必须持有多少资本的计算跟着提高。
欧元兑美元在2014年贬值约12%，2015年初以来又再贬了6%，因外界预期欧洲央行会祭出买债政策来刺激经济成长。欧洲央行于1月底正式宣布了1万亿欧元的“量化宽松”计划。
“某方面来看，欧洲央行的量化宽松计划可能让每家美系银行的资本要求提高了50个基点，”花旗集团财务长John Gerspach在1月23日的分析师电话会议上表示。一个基点相当于0.01个百分点。
高盛(GS.N)财务长Harvey Schwartz在近日的电话会议上称，该行正在评估，根据美联储的提议，汇率走势将如何影响其资本状况。
野村的银行分析师Steven Chubak在周一研究报告中称，根据美联储提议，受欧元持续贬值影响，花旗、摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)将不得不把各自的资本比率均提高0.50个百分点。
这将降低作为银行利润率指标的股东权益报酬率(ROE)，花旗集团明年的ROE将从12.1%降至11.6%，摩根大通将从12.9%降至12.4%，美国银行将从12.0%下滑至11.4%。Chubak估计，ROE减少可能将使这三家银行的股票价值缩水约3%。
花旗、摩根大通和美国银行的代表均拒绝发表评论。
Chubak在评估中指出，这些银行需要增加多少资本，部分要看相较于全球75家同业，它们的规模有多大。考量这些美系银行的资本要求时，应该把这些银行的本币兑欧元汇率变化纳入其中。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 许娜)
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